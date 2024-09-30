Balıkesir’de Sağlık Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık personeline yönelik düzenlenen trafik eğitimi, güvenli sürücülük ve yol güvenliği konularında farkındalık yarattı. Eğitim, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yapıldı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık personeline yönelik bir trafik güvenliği eğitimi düzenleyerek çalışanların trafik kuralları konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefledi. Eğitim, Trafik Eğitimcisi Halil İbrahim Erdoğan tarafından verildi.

Trafik güvenliğinde farkındalık arttı

Eğitim, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde düzenlendi. İki oturum halinde gerçekleştirilen eğitim, Balıkesir Valiliği'nin koordinatörlüğünde yapıldı. Katılımcılara güvenli sürücülük, yol güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve yaya önceliği gibi temel trafik konularında önemli bilgiler aktarıldı. Ayrıca, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının nasıl doldurulacağına dair pratik bilgiler de paylaşıldı.

Gerçek hayattan örnekler

Eğitimci Halil İbrahim Erdoğan, eğitim sırasında gerçek olaylardan örnekler sunarak trafik kurallarının önemini vurguladı. "Trafik kurallarına uymak, yalnızca sürücüler için değil, tüm yayalar ve diğer yol kullanıcıları için hayati önem taşır" diyerek, kurallara riayet edilmesinin kazaların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Sağlık personeli için trafik bilgisi şart

Eğitime katılan sağlık personeli, trafik güvenliği konusundaki bu bilgilendirme çalışmalarının özellikle acil durumlarda büyük önem taşıdığını belirtti. Trafikte güvenliğin, hem hastalara hızlı ulaşım hem de çalışanların güvenliği açısından önemli olduğu ifade edildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin toplumda güvenli sürücülük alışkanlıklarının yerleşmesine ve trafik kazalarının önlenmesine katkı sunacağını belirterek, benzer eğitimlerin gelecekte de düzenleneceğini açıkladı.