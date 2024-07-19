Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde başlatılan “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik büyük bir seferberlik başlattı. Bu seferberliğin bir parçası olarak, "candostlar.balikesir.bel.tr" web sitesi kurularak vatandaşların sahiplendirme işlemleri kolaylaştırıldı.

Sahiplendirme seferberliği

Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen lansman etkinliğine Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın ev sahipliği yaptı. Etkinliğe hayvanseverler ve basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Akın ve eşi, bir kedi ve bir köpek sahiplenerek seferberliğin ilk adımını attı. Hayvansever Nuray Demirel ve Melis Ünal da birer sokak hayvanı sahiplenerek projeye destek verdiler.

Tek tıkla bir can dosta yuva olun

Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme sürecini daha erişilebilir hale getirmek için "candostlar.balikesir.bel.tr" web sitesini oluşturdu. Bu site üzerinden vatandaşlar, sahiplenmek istedikleri hayvanı seçerek “sahiplenmek istiyorum” butonuna tıklayıp gerekli başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

Vicdan, sevgi ve sorumlulukla hareket ediyoruz

Başkan Ahmet Akın, projenin amacını şu sözlerle dile getirdi: “Bu iş için hazırlığa gerek yok, bu iş için vicdana, Allah korkusuna ve sevgiye ihtiyaç var. Dünyanın modern ülkelerine baktığınızda sahipsiz hayvan sayısının çok az olduğunu görürsünüz. Biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz ve sahipsiz sokak hayvanı bırakmamaya kararlıyız.”

Balıkesir'de iddialı bir duruş

Başkan Akın, projenin başarısı için tüm Balıkesirlilere destek çağrısında bulundu. “Sahiplenenlere mama ve veteriner desteği gibi her türlü yardımı sağlayacağız. Bu sorumluluğu ve duyarlılığı tüm Balıkesir’e yaymak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

"Farkındalığı artırmak için birlikte hareket edelim

Arbil Akın ise projeye destek vermeleri için herkese çağrıda bulundu: “Karşılıksız sevgiye ve dostluğa ihtiyaç duyan hayvanlarımız için lütfen sahiplenin. Belediyemizin oluşturduğu platformu paylaşarak, sahiplenmeleri artırmak için çaba gösterelim.”

Balıkesir, Türkiye'ye örnek olacak

Proje, TBMM'ye sunulan sokak hayvanlarının öldürülmesini kapsayan yasa tasarısına karşı bir önlem niteliğinde olup, Balıkesir'de sahipsiz hayvanların yuva bulmasını amaçlıyor. Hayvanseverlerin yoğun ilgisi ve desteğiyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu konuda Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.