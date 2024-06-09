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Yaralanan Muzaffer E. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırsal Kınık Mahallesi'nde Muzaffer E. idaresinde seyir halinde olan 10 FD 605 plakalı otomobil, virajı alamayıp şarampole devrildi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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