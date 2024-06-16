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Aslan ve Güney'in cenazesi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedyelerin halatlara bağlanıp yukarı çekilmesiyle şarampolden çıkarıldı.

Sürücü Güney ve araçtaki Halil Aslan (58), hurdaya dönen araçta yaşamını yitirdi.

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