Balıkesir'in Erdek ilçesinde elektrikli scooterla seyreden genç, yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan Lütfü Demir, hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, elektrikli scooter ile seyreden 15 yaşındaki A.Y., yaya geçidinden geçmeye çalışan 80 yaşındaki Lütfü Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Lütfü Demir, kafasını çarparak ağır yaralandı.

Kazanın ardından 112 acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Lütfü Demir, yoğun bakımda 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın ardından yetkililer, kaza ile ilgili ayrıntıları ve sorumluluğu belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.