Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü anmak amacıyla düzenlediği etkinlikte Necip Paşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulup cami bahçesi ve İskele Meydanı’nda vatandaşlara pilav dağıttı.

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Mevlid-i Şerif ve anma programı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Necip Paşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Etkinliğe Balıkesir halkı yoğun ilgi gösterdi. Mevlid-i Şerif’in ardından, cami bahçesi ve İskele Meydanı’nda vatandaşlara pilav dağıtıldı. Pilav hayrı, hem 15 Temmuz şehitlerini anmak hem de toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitlerini Anmak Için Pilav Hayrı Yapıldı

Necip Paşa Camii’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında, şehitler için dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Mevlid-i Şerif sonrası cami bahçesinde toplanan vatandaşlar, şehitler için dua etti. Programın ardından cami bahçesinde ve İskele Meydanı’nda pilav hayrı yapıldı.

Editör: Hatice Köylü