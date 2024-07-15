Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü anmak amacıyla düzenlediği etkinlikte Necip Paşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulup cami bahçesi ve İskele Meydanı’nda vatandaşlara pilav dağıttı.

Mevlid-i Şerif ve anma programı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Necip Paşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Etkinliğe Balıkesir halkı yoğun ilgi gösterdi. Mevlid-i Şerif’in ardından, cami bahçesi ve İskele Meydanı’nda vatandaşlara pilav dağıtıldı. Pilav hayrı, hem 15 Temmuz şehitlerini anmak hem de toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Necip Paşa Camii’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında, şehitler için dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Mevlid-i Şerif sonrası cami bahçesinde toplanan vatandaşlar, şehitler için dua etti. Programın ardından cami bahçesinde ve İskele Meydanı’nda pilav hayrı yapıldı.