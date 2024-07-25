Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesi, Balıkesir'de gençler arasında yoğun ilgi görüyor. Bu proje, gençlerin Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmelerine olanak tanırken, onlara ücretsiz konaklama imkanı da sunuyor.

Gençlerin seyahat tutkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Seyahatsever' projesi, Balıkesir'de gençler arasında büyük bir heyecan yarattı. Proje, gençlerin Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmelerini teşvik ediyor. Balıkesir'e gelen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda ücretsiz konaklayarak, şehrin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Projenin detayları

Seyahatsever Projesi, gençlerin yaz aylarını aktif ve anlamlı bir şekilde geçirmelerini sağlıyor. GSB yurtlarında konaklayan gençler, Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde gezinti yapma imkanı elde ediyor. Ücretsiz temin edebildikleri GNS Müzekart ile müzeleri ve ören yerlerini ziyaret ederek, kültürel birikimlerini artırıyorlar. 8 Temmuz'da başlayan bu uygulama, gençler arasında büyük ilgi gördü ve yaz boyunca devam ediyor.

İl Müdürü Adem Özalp'in açıklamaları

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, projenin gençler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirtti. Özalp, "Seyahatsever projesi, gençlerin kültürel gelişimine katkıda bulunurken, yaz tatillerini anlamlı ve eğlenceli geçirmelerine zemin hazırlıyor. Balıkesir'in çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler; Bandırma Fatma Ana Yurdu'nda konaklayabilecekler. Projeden faydalanmak isteyen gençler, Yurtlarda konaklama başvurularını seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden veya bakanlığın 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak, Balıkesir'in eşsiz güzelliklerini keşfetme şansını yakalayabilecekler. Proje, 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek" dedi.