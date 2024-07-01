Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan olay, çevre duyarlılığını ve koruma altındaki türlerin güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Plaj temizliği sırasında kepçelerle sökülen deniz çayırları, deniz ekosistemine ciddi zararlar verdi. Binlerce kök deniz çayırı ve sayısız deniz canlısı bu temizlik operasyonu sırasında yok edildi.

Bilim insanlarından sert tepki

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, olaya sert tepki gösterdi. Sarı, “Korunan türler arasında yer alan deniz çayırları, plaj temizliği adı altında kepçelerle sökülerek kıyıya yığıldı. Uyaran vatandaşlara aldırış edilmeden gün boyunca sürdürülen bu katliam esnasında binlerce kök deniz çayırı söküldü” dedi. Bu durum, deniz ekosistemine ve biyolojik çeşitliliğe büyük bir darbe vurdu.

Sayısız deniz canlısı yok oldu

Olay, koruma altındaki türlerin ve deniz ekosisteminin korunması konusundaki duyarlılığı artırdı. Deniz çayırlarının sökülmesi, sadece bu bitkilerin değil, aynı zamanda onların barındırdığı sayısız deniz canlısının da yok olmasına yol açtı. Bu durum, çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.