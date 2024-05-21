Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) ilk genel kurulunda sunulan teklif ile haziran ayından itibaren Balıkesir'de su kullanımında %15 indirim uygulanacak.

İndirim Tüm Tarifeleri Kapsayacak

Seçim öncesinde verdiği sözleri tutan Başkan Akın, BASKİ'nin genel kurulunda "su indirimi" adı altında suya yüzde 15 oranında indirim yapılması teklifini sundu. Bu indirim sadece konutlarla sınırlı kalmayacak, işyerleri ve diğer tüm tarifelerdeki grupları da kapsayacak.

Teklif 28 Mayıs'ta Onaylanacak

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sunduğu su indirimi teklifi, 28 Mayıs Salı günü yapılacak olan Mayıs ayının ikinci Balıkesir Kent Konseyi toplantısında oylamaya sunulacak. Teklifin onaylanması halinde, Balıkesirlilerin su faturaları haziran ayından itibaren yüzde 15 indirimli şekilde kullanıma sunulacak.

İndirim Esnafı da Sevindirecek

Bu müjdeli haberin tüm Balıkesirli vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağı öngörülüyor. Konutlarda sağlayacağı rahatlığın yanında, işyerleri ve tüm tarifelerde de uygulanacak indirim sayesinde esnaf da bu indirimin faydasını görecek.

Balıkesirliler Bekleyişte

Balıkesirli vatandaşlar, 28 Mayıs'taki oylama için heyecanla bekliyor. Teklifin onaylanması halinde, haziran ayından itibaren su faturalarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Başkan Akın'dan Söz:

"Seçimlerde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Balıkesirli hemşerilerimizin hane ekonomisini bir nebze olsun hafifletmek için su fiyatlarında indirime gitme kararı aldık. İnşallah bu indirim tüm hemşerilerimize fayda sağlayacaktır."