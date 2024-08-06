Balıkesir'de, suç oranlarını azaltmak ve aranan şahısları yakalamak amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde büyük bir başarı sağlandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz hafta boyunca düzenlediği asayiş denetimlerinde toplam 202 kişiyi yakaladı.

Detaylar ve Yakalanan Şahıslar

Yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 202 şahıstan bazıları hakkında şu bilgiler verildi:

0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası: 10 şahıs

10 şahıs 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası: 5 şahıs

5 şahıs 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası: 2 şahıs

2 şahıs Özellikle dikkat çekenler: 10 yıl 10 ay cezası bulunan Z.A. 10 yıl cezası bulunan K.İ.



Denetimlerde, ASAL yakalama kaydı bulunan 137 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 48 şahıs da yakalandı.