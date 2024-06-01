Balıkesir - Bursa yolu üzerinde bulunan Susurluk İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen etkinlikte, 241 sürücü ve 462 yolcuya trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitim programı kapsamında, trafik kurallarına uyma alışkanlığını kazandırmak amacıyla çeşitli eğitim videoları ve kamu spotları gösterildi.

Eğitimlerde; emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışıkta durma, seyir halinde cep telefonu kullanmama, kask takma zorunluluğu, aşırı hız yapmama ve yorgun araç kullanmama gibi kritik trafik kuralları vurgulandı. Katılımcılar, bu kuralların ihlal edilmesi durumunda karşılaşabilecekleri tehlikeleri görsel olarak izledikleri videolarla öğrendi.

Etkinlik süresince sürücü ve yolcularla birebir iletişim kurularak soruları yanıtlandı ve trafik kurallarına uyma konusunda bilinçlendirme yapıldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin trafik kazalarını azaltmada büyük öneme sahip olduğunu belirterek, benzer programların devam edeceğini açıkladı. Yaşam Tüneli’nde verilen bu eğitimlerle trafikte daha bilinçli ve dikkatli bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.