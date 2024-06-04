Ayrıca, 0-20 dekar arası ağaç bulunan tarlalarda tarımsal sulamanın ücretsiz hale getirilmesi ve 20-40 dekar arası ağaç bulunan tarlalarda maliyetin yarısının belediye tarafından karşılanması kararı alındı.

Su faturalarında indirim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın önerdiği su oranlarının yüzde 15 oranında azaltılması ve tarımsal sulamanın 2024 yılına kadar ücretsiz hale getirilmesi kararı, Belediye Meclisi'nde oyların çoğunluğu ile onaylandı. Bu çerçevede, söz konusu karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Marmara'nın en pahalı suyu Balıkesir'deydi

Marmara Bölgesi'nin en yüksek su faturasına sahip olan Balıkesir'de su faturalarında uygulanan yüzde 15'lik indirimle hane bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu indirim konut, iş yeri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsıyor.

Tarımsal sulamada müjdeli haber

Balıkesir Su Temin ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün (BASKİ) mayıs ayında yapılan ikinci Balıkesir Kent Konseyi toplantısının ardından yapılan genel kurul toplantısında, ücretsiz tarımsal sulama ile su faturalarında indirim yapılmasına ilişkin hükümlerin onaylandığı belirtildi.

Oylamada Karar Kabul Edildi

Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul ettiği karar ile birlikte, 0-20 dekar arası ağaç bulunan tarlalarda tarımsal sulamanın ücretsiz olacağı, 20-40 dekar arası ağaç bulunan tarlalarda ise maliyetin yarısının belediye tarafından abonelerden karşılanacağı vurgulandı.

Balıkesir'de Su Sorunu Çözülüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşerilerimizin refahı için elimizden geleni yapıyoruz. Su faturalarında yaptığımız indirim ve tarımsal sulamada sağladığımız kolaylıkla, hemşerilerimizin bütçelerine katkıda bulunmayı ve tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.