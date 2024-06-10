Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bostancı Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.