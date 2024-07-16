Balıkesir’in Erdek ilçesinde, denize giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. İlk olayda emekli öğretmen Hamit Göksoy, ikinci olayda ise Cahide Sadık denizde boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti. Her iki cenaze de Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi sahilinde yaşanan ilk boğulma olayında, 67 yaşındaki emekli öğretmen ve yazar Hamit Göksoy tatil için Ankara’dan geldiği Erdek’te denize girdi. Göksoy, denize girdikten kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan 112 acil sağlık ekipleri, Göksoy’u baygın bir şekilde kıyıya çıkarttı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamit Göksoy hayatını kaybetti. Cenaze, detaylı otopsi ve incelemeler için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Erdek’in Narlı Mahallesi’ne bağlı Beşevler mevkiinde yaşanan ikinci olayda ise 86 yaşındaki Cahide Sadık denize girdi. Denizde çırpınmaya başlayan Sadık, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Cahide Sadık’a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Sadık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cahide Sadık’ın cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.