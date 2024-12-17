Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir inşaat temel kazımı sırasında, yanında bulunan apartmanın giriş bölümünde çökme yaşandı. 3 katlı binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bina girişinde çökme paniği

Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan tarafta bulunan 3 katlı apartmanın giriş bölümünde çökme meydana geldi. Olay esnasında binada mahsur kalan vatandaşlar için itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Mahsur kalan 3 vatandaş, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle balkondan tahliye edildi. Kurtarılan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde olayda yaralanan olmadı.

Belediye Başkanı'ndan inceleme

Olay yerinde incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, yaşanan durumun ciddiyetini vurguladı. Ekiplerin binanın güvenliği konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Akbıyık, gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Bina tahliye edildi

Çökme nedeniyle binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Binada yaşayanlar geçici olarak Balıkesir Öğretmenevine yerleştirildi. Olayın ardından apartman çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, teknik ekipler çökme nedenini araştırmak için çalışmalara başladı.