Edinilen bilgilere göre, E.E. isimli sürücünün yönetimindeki 10 AIA 074 plakalı özel otomobil, Tatlısu kavşağından geçişi sırasında, yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle tek şerit açık olan yolda 16 LES 29 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 10 AIA 074 plakalı araç, 34 FVY 086 plakalı aracın önüne fırladı.

Kazada yaralanan E.E. ve B.Y. isimli vatandaşlar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Erdek-Bandırma yolu, araçların yoldan kaldırılması ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.