Balıkesir'de meydana gelen feci trafik kazasında, bir otomobilin tıra çarpması sonucu çıkan yangında araçlar alev topuna döndü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, sürücüler yaralı olarak kurtuldu.

Kaza ve yangının detayları

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Balıkesir (Batı) Gişeleri'ne yaklaşırken meydana gelen kazada, otomobil, F.A. yönetimindeki tır ve kiremit yüklü dorseye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alevlere teslim oldu ve olay yeri hızla bir alev topuna dönüştü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.