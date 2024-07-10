Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Cemal Dizmen, 72 yaşında olmasına rağmen, dedesinden miras kalan dondurmacılık mesleğini büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Dizmen, dondurmacılığa Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre önce başlandığını belirtiyor.

Dondurmacılık geleneği

Cemal Dizmen'in dedesi, Ulus Dağı'ndan eşeklerle getirilen karlarla dondurma yapmaya başlamış. Bu gelenek, 3 kuşak boyunca Dizmen ailesi tarafından sürdürülmüş. Cemal Dizmen, "Ulus Dağı'ndan eşeklerle kar getirilip, çevirme, dövme dondurma yapılıyor. Tabi ben o zamanları çok hatırlamıyorum. Bu böyle dededen babaya, babadan da bize miras kaldı. Ben anamdan doğduğumdan beri bu işin içindeyim" diye aktardı.

Cemal Dizmen'in özel dondurma arabası

Butik dondurma dükkanının yanı sıra Cemal Dizmen, özel olarak tasarladığı 1973 model dondurma arabası ile mahalle hayırlarını ve düğünleri dolaşarak yaptığı dondurmaları dağıtıyor. Sındırgı'nın 3. kuşak dondurmacısı olarak, tam 60 yıldır bu mesleği sürdürüyor. Dizmen, "Ben makinelerle başladık, ben karla yapılanı hayal meyal hatırlıyorum. Fıçıların, bakır kapların içerisinde olan bir dondurma. 40'lı yıllarda. O yıldan bu yana kadar dedemin, babamın mesleğini yürütüyoruz" diye konuştu.

Gelecek nesillere aktarılan bir miras

Cemal Dizmen, bu mirası oğluna ve torunlarına bırakmayı düşündüğünü belirtiyor. Dizmen, "Ben de bu mirası oğluma ve torunlarıma bırakmayı düşünüyorum" diyerek aile geleneğini sürdürme kararlılığını ifade ediyor.