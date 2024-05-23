Balıkesir Üniversitesi ve Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu (SAVTEK) tarafından düzenlenen Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. "Türkiye Yüzyılında Milli Savunma Sanayi Teknolojileri" temasıyla düzenlenen zirve, savunma sanayii ve teknoloji alanında Türkiye'nin önemli adımlarını ve geleceğini ele aldı.

Zirve Açılış Konuşmaları

Zirvenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını SAVTEK Kurucu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İrfan Ay, SAVTEK Kurucu Başkanı Cem Güdür, SAVTEK Başkanı Kaan Kahraman ve Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Doğdubay gerçekleştirdi. Konuşmacılar, savunma teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği nokta ve gelecekteki hedefler üzerine vurgu yaptı.

Etkinliğin önemli konuşmacılarından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, vakfın çalışmaları ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Topçu, vakfın Türk savunma sanayisine katkılarını ve yeni projelerini anlatarak, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri konusundaki kararlılığını vurguladı.

Geleceğe Yönelik Teknolojik Vizyon

Zirvede, savunma sanayii ve teknoloji alanındaki son gelişmeler ve yenilikler detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki başarılarını ve bu alandaki stratejik hedeflerini tartışma fırsatı buldu. Özellikle yerli ve milli teknolojilerin önemi, savunma sanayiindeki bağımsızlığın kritik rolü ve bu alandaki uluslararası rekabet gücü üzerinde duruldu.

Akademik ve Sektörel İş Birliği

Zirve, akademik dünya ile savunma sanayii arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir platform sundu. Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve sektör profesyonelleri, fikir alışverişinde bulunarak gelecekteki projeler için iş birliği fırsatları yaratma konusunda adımlar attı. Özellikle savunma sanayiine ilgi duyan gençler için ilham verici bir ortam oluşturuldu.

Türkiye'nin Savunma Sanayiinde İlerleyişi

Balıkesir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlik, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı ve bu alandaki gelecekteki hedeflerini gözler önüne serdi. Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki atılımları ve bu alandaki bağımsızlık hedefi, zirve boyunca vurgulanan ana konular arasında yer aldı.