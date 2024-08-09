Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde Altıeylül ve Gönen ilçelerinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İstihbari çalışmalar sonucu belirlenen iki ikamete, iki tarla ve iki araca yapılan baskınlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Yapılan operasyonlarda, 560 gram kubar esrar ve 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi üretip ticaretini yaptıkları belirtilirken, bu süreçte kullanılan iki tarla ve iki araç da incelemeye alındı. Elde edilen bulgular, uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle ilgili detaylı soruşturmalara zemin hazırladı.

Adli işlem başlatıldı

Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.