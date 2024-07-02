BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde otluk alandan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü Beylikdüzü'nde otluk alandan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere dönük operasyonlar yaptı.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda 308 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram kubar esrar, 15 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: aa