Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, toplamda 308 sentetik uyuşturucu hap, 42 gram kubar esrar, 15 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bir şarjör ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapmak ve bu suçun unsurlarını taşımakla suçlandığı belirtildi.