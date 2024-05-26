Mobil veteriner kliniği VETBÜS, yine bir can dostu sağlığına kavuşturarak ona yeni bir yaşamın kapılarını araladı.

Tedavi süreci başarıyla tamamlandı

VETBÜS'e getirilerek tedavi edilen bir can dost, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Hanımın liderliğinde, Balıkesir Hayvan Koruma Derneği ile yürütülen iş birliği kapsamında sahiplendirildi. Tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, köpek Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alındı.

Yeni yuvasına kavuşan can dostu sahiplenme sürecinde, Arbil Akın ve Balıkesir Hayvan Koruma Derneği Üyesi Sinem Anaçoğlu, barınağı ziyaret ederek diğer can dostlarıyla da ilgilendi. Arbil Akın, barınak personelinden tesis hakkında bilgi aldı ve hayvanların durumunu yakından inceledi.