Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin 2024 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı, Onhann Termal Otel'de gerçekleşti. Toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, birliğin yeni başkanı olarak seçildi. Yağlı güreşi ve kültürel mirasımızı korumak adına önemli kararlar alındı.

Kuşaktan kuşağa aktarılıyor

Birlik, yağlı güreş düzenleyen belediyeleri bir araya getirerek, bu sporun entegrasyonunu ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını hedefliyor. Toplantıda Birlik Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Asil ve Yedek Katip üyeler, Encümen üyeleri ile İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı.

Bir kahramanlık sembolü

Başkan Ahmet Akın, "Yağlı güreş sadece geleneksel bir spor dalı değil, Türk milletinin cesaret ve kahramanlığının sembolüdür. Bu ata sporumuzu yaşatmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye kararlıyız" dedi. Balıkesir'in, Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi dünya şampiyonları yetiştirmiş bir şehir olarak yağlı güreşlerde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Ulusal ve uluslararası tanıtım

Ahmet Akın, "Büyükşehir Belediyesi olarak görevimiz, bu müsabakaların ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını sağlamak ve gerekli altyapıyı sunmak. Milli birlik ve beraberliğimizin korunması için yağlı güreşleri desteklemek büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. Yağlı Güreş Birliği ve yerel idarelerle iş birliği içinde çalışarak, bu sporu daha da ileriye taşımak için söz verdi.