Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Dereli Mahallesi'nde çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 2 kardeş hayatını kaybetti.

5 araç ve 11 personelle yangına müdahale

Yangının ihbarı üzerine, olay yerine hızla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 11 personelle yapılan yoğun müdahale sonrası, yangın söndürüldü. Ancak, itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu evin ikinci katında 2 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Yusuf Ali Taşkın ve Yusuf Ömer Taşkın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Savcılık incelemesinin ardından, Taşkın kardeşlerin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış nedeni ise, yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.