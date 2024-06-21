Balıkesir'in Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde saat 14.40 sıralarında çıkan yangın, ziraat arazisinde büyümeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, yangınla mücadele kapsamında hava ve karadan yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

Yangına müdahalede şu an itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 8 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 2 adet hizmet aracı, 3 adet helikopter, 3 adet uçak, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet loder, diğer kurumlardan 2 adet itfaiye aracı, 15 ton kapasiteli itfaiye su tankeri, 2 adet 25 tonluk büyük su tankeri, 3 adet hizmet aracı, 2 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 1 adet ekskavatör olmak üzere toplamda 165 personel görev alıyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığı bildirilirken, hava koşullarının da müdahaleyi etkilediği belirtiliyor.