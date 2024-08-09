Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğum yapan annelere destek sağlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla hayata geçirilen bu uygulama, annelerin doğum sonrasındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış.

Hoş Geldin Bebek paketi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi, annelere hem manevi hem de maddi destek sunuyor. Proje kapsamında, 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne başvuran annelere, kısa süre içinde 'Hoş Geldin Bebek' paketleri teslim ediliyor.

Annelerden tam not

Projeden memnuniyetini dile getiren Gülten Çelik, "Hoş Geldin Bebek kampanyasını duyduktan sonra belediyemize ulaştım. Kısa süre içerisinde paketimizi teslim ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bu proje, Balıkesir'deki anneler arasında hızla yaygınlaşarak takdir topluyor.

Paketin içeriği

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara, proje hakkında detaylı bilgi verdi: "Bebek çantamızın içinde, bebek bezi, ıslak mendil, nevresim takımı, yeni doğan zıbın seti ve 'Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler' adlı kitap yer alıyor. Bugüne kadar 407 anne ve bebeğe ulaştık. Amacımız, her bebeğe sağlıklı bir başlangıç sunmak."

Proje, Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla hayata geçirilmiş olup, annelerden ve Balıkesir halkından büyük destek görüyor. Kara, "Ahmet Başkan'ımızın bu ince düşüncesi için annelerimiz ve bebeklerimiz adına teşekkür ederim" diyerek projeye duyulan memnuniyeti ifade etti.