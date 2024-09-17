Zeytinli Mahallesi ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafı, geçen yıl Kasım ayında meydana gelen şiddetli yağışların ardından yıkılan Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün yeniden inşa edilmesini talep ediyor. Ulaşım zorlukları ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle vatandaşlar imza kampanyası başlatarak Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’a seslerini duyurdu. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek ilgili makamlara gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.

Yoğun yağışlar sonrası mağduriyetler artıyor

11 Kasım 2023’te meydana gelen yoğun yağışlar sonucu, eski Çanakkale-İzmir yolu üzerinde bulunan Zeytinli Çayı üzerindeki köprü yıkılmıştı. Bu yıkımın ardından, bölge halkı ve özellikle Kızılay Sanayi Sitesi esnafı büyük zorluklar yaşamaya başladı. Mahalle sakinleri ve sanayiye gitmek isteyen vatandaşlar, yalnızca E-87 Karayolu üzerindeki köprüyü kullanmak zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle çiftçiler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Traktör ve tarım makineleri ile yoğun trafikte seyretmek zorunda kalan çiftçiler, hem zaman kaybı hem de trafik tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Başkan Ertaş'a teslim edildi

Zeytinli Mahallesi sakinleri ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafı, köprünün yeniden yapılması için başlattıkları imza kampanyası ile seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı. Toplanan imzalar, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’a teslim edildi. Köprünün bölge için önem arz ettiğini belirten Başkan Ertaş, konunun ciddiyetine vurgu yaparak, "Bu köprü sadece Zeytinli için değil, Kızılkeçili ve Dallas bölgesi ile sanayi için de kritik öneme sahip. Şu anda alternatifsiz bir durumda olan vatandaşlarımız sadece anayolu kullanabiliyor, bu da hem trafiği yoğunlaştırıyor hem de ciddi tehlikelere yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Ulaşım güvenliği için acil adımlar bekleniyor

Köprünün yıkılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım güvenliği büyük oranda tehlikeye girmiş durumda. Özellikle çiftçilerin ve sanayi esnafının günlük hayatını olumsuz etkileyen bu durum, belediye ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Edremit Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere gerekli mercilere başvuruda bulundu. Başkan Ertaş, toplanan imzaların da bu girişimlerin hızlanmasında etkili olacağını belirterek, "Bu köprünün yeniden yapılması için elimizden geleni yapacağız. Kaymakamlık ve diğer yetkili kurumlarla bu süreci birlikte takip edeceğiz" diye aktardı.