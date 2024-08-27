Balıkesir’in Havran ilçesindeki Halaçlar Mevkii’nde, 15.30 sıralarında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak yağış ve yıldırım düşmelerinin ardından, Madra Dağı’nda başladı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Olayın ardından bölgeye hızla müdahale edildi. Yangın yerine dakikalar içinde 2 uçak ve 1 helikopter havadan müdahalede bulunurken, iki arazöz ile karadan destek sağlandı. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma işlemleri sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarının ardından, yangın bölgesinde soğutma işlemleri devam ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları, olası yeniden alevlenmelere karşı sürdürülecek. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yıldırım olduğu ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.