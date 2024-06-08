Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (Zeyfod) tarafından düzenlenen geleneksel fotoğraf sergisi, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, geçen yıl aramızdan ayrılan Göksel Ümit Durgut'un anısına düzenlendi ve 25 amatör fotoğrafçının 50 eserine ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf severler sergide buluştu

Burhaniye'deki etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ile birlikte birçok fotoğraf meraklısı katıldı. Sergide sergilenen eserler büyük ilgi gördü. Zeyfod Başkanı Çetin Acar, dernek olarak düzenledikleri geziler ve fotoğraf eğitimleri hakkında bilgi verdi. Acar, serginin bu yıl geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz bir üye olan Göksel Ümit Durgut'un anısına yapıldığını belirtti ve fotoğrafseverleri derneklerine katılmaya davet etti.

Fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu

Zeyfod'un üyesi Hasan Revanlı, sergide yer alan eserlerin Zeyfod üyelerinin bir yıllık çalışmalarından oluştuğunu ifade etti. Revanlı, serginin ziyaretçilere güzel duygularla ayrılacağını umduğunu belirtti ve Zeyfod'a katılmak isteyenleri sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye davet etti.