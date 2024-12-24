Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlama, 12 can kaybına ve 5 yaralıya yol açtı. Benzer bir patlama ise 2014 yılında yaşanmış, o dönemde 6 kişi yaralanmıştı.

Patlama sabah saatlerinde meydana geldi

Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesinde bulunan mühimmat fabrikasında, sabah 08.25 sularında kapsül üretimi yapılan binada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonucu 12 çalışan hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle fabrika kompozit parçalarla dolu

Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları fabrikanın bahçesine yayıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak, jandarma ekipleri güvenlik çemberi oluşturdu.

2014'teki patlama olayı akıllara geldi

10 yıl önce, 3 Haziran 2014 tarihinde, aynı fabrikada yine bir patlama meydana gelmişti. O dönemde 6 kişi yaralanmış, patlamanın nedeni ise 3 gram av barutunun patlaması olarak belirlenmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görülmüştü.