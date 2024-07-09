Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangın, bölge sakinleri tarafından ihbar edilmesi üzerine hızla büyüdü.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 3 TOMA, 3 dozer, 2 greyder, 2 kepçe ve 105 personel ile müdahale edildiğini belirterek yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede orman lık alana sıçradı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye si ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.