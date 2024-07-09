Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 3 TOMA, 3 dozer, 2 greyder, 2 kepçe ve 105 personel ile müdahale edildiğini belirterek yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Yangın, bölge sakinleri tarafından ihbar edilmesi üzerine hızla büyüdü.
Kaynak: Haber Merkezi