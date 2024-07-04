Balıkesir’in Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi’nde dün öğleden sonra arazide başlayan yangın, mahalle sınırlarında bulunan ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı ve 2 dozer sevk edildi. İlerleyen saatlerde, hava müdahalesi 4 uçak ve 4 helikoptere çıkarıldı, personel sayısı ise 200’e yükseltildi. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, gün doğumuyla birlikte tekrar havadan müdahale başlatıldı.

Yoğun müdahale ve kontrol çalışmaları sürüyor

Gece saatlerinden itibaren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak, yeniden alevlenme riskine karşı yoğun soğutma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi ve yangının ilerlemesinin durdurulduğunu, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.