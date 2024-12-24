Sabah saat 08.25'te, Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada 11 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Yaşanan üzücü olayda yaşamını yitiren vatandaşların kimlikleri belli oldu. Ölenlerin isimleri şu şekilde açıklandı: Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Köse (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olarak bildirildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma süreci

Patlamada yaralanan 7 kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı ve bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni ile ilgili detaylı incelemeler sürüyor. Yetkililer, fabrikanın güvenlik protokollerinin araştırıldığını ve ihmallerin olup olmadığının tespit edileceğini belirtti.

Olayın ardından siyasiler, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladı. Balıkesir Valisi, bölgeyi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve yaralıların ailelerine destek olunacağını ifade etti.