Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlama, büyük bir faciaya yol açtı. 08.25’te gerçekleşen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Patlamanın şiddeti çevre köylerden hissedildi

Fabrikaya 800 metre uzaklıktaki Kavaklı Köyü sakinleri, patlamanın ardından camların sallandığını ve büyük bir sarsıntı yaşandığını belirtti. Eski köy muhtarı, “Önce camlar sallandı, sonra alev topu geldi. Fabrikanın bir bölümü dağıldı” diyerek yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Soruşturma başlatıldı

Patlamayla ilgili Adalet Bakanlığı devreye girerken, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş olayın incelenmesi için bölgeye gönderildi.

Yetkililerden açıklama geldi

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, patlamanın fabrikanın ana binasında değil, üretim yerinde meydana geldiğini ve içeride kimsenin kalmadığını açıkladı. Akın, patlama sırasında bölgede 15 kişinin çalıştığını söyledi.

Köylüler korku dolu anları anlattı

Patlamanın etkisi çevre köylerde de hissedildi. Köteyli Mahallesi Muhtarı Baki Eser, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Barut kapsül üretilen bölüm patlamış. Çok çalışan vardı, sarsıntıyla yerimizden fırladık” dedi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanelerde alarm durumu ilan edilirken, tüm sağlık ekipleri teyakkuzda bekletildi.

Soruşturma ve incelemeler devam ediyor

Yetkililer, fabrikanın patlama nedenini araştırmak üzere teknik incelemelere başladı. Kazanın nedenine ilişkin kesin sonuçların, yapılacak bilirkişi raporunun ardından açıklanması bekleniyor.