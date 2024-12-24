Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinde bulunan ZSR patlayıcı üretim tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Fabrikada gerçekleşen patlama ve çökme nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Çalışmalar aralıksız sürerken, Balıkesir Valiliği sabotaj ihtimalinin olmadığını açıkladı.

ZSR patlayıcı üretim tesisinde patlama yaşanmasıyla birlikte birçok kişi "Balıkesir'de ne oldu? ZSR nedir, nerede?" gibi sorgulamalar yapılmaya başladı. Peki, Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede? ZSR nedir, ne demek?

ZSR nedir, ne iş yapar?

ZSR A.Ş., Türkiye’nin savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren önemli bir şirkettir. Hem Türkiye’nin hem de dünyanın mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmet sunmaktadır.

Patlamanın sebebi araştırılıyor

Yetkililer, patlamanın sebebini belirlemek için titiz bir çalışma yürütüyor. Fabrikada yapılan incelemelerin ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı ifade edildi.