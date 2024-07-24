Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir'in Savaştepe Kaymakamlığı'ndan Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı'na atanan Muhammed Üsame Soysal, ilçedeki görevine başladı. İlk gününde ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Yeni kaymakam görevine başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, göreve başlamasıyla birlikte ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kaymakam Soysal, ilk gününde ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine başarı dileklerinde bulunan ziyaretçiler, Kaymakam Soysal’a bölgenin kalkınması ve sorunlarının çözümü konusunda destek mesajları ilettiler.

İlçe halkından destek mesajları

İlçe protokolü ve kamu kurumlarının temsilcileri, Kaymakam Soysal’a yeni görevinde başarılar dileyerek, bölgenin kalkınması için işbirliği mesajları verdiler. Sivil toplum kuruluşları da ziyaretlerinde, Kaymakam Soysal’a bölgedeki projeler ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Kaymakam Soysal'dan ilk açıklama

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahta ilçesine hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. İlçemizin kalkınması, vatandaşlarımızın refahı için elimden geleni yapacağım. Tüm kurumlarımız ve halkımızla işbirliği içerisinde çalışarak Kahta'yı daha ileriye taşıyacağız," dedi.

Geçmiş görevler ve deneyim

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir'in Savaştepe Kaymakamlığı görevinden Kahta Kaymakamlığı'na atanan Muhammed Üsame Soysal, geçmişteki başarılı çalışmaları ile tanınıyor. Balıkesir'deki görev süresince, bölgedeki kalkınma projelerinde önemli rol oynayan Soysal, yeni görevinde de benzer başarıları Kahta ilçesi için hedefliyor.

Kaymakam Soysal, göreve başlamasıyla birlikte, Kahta ilçesinin sosyal ve ekonomik kalkınması için çeşitli projeler üzerinde çalışmalara başlayacağını belirtti. Özellikle eğitim, sağlık ve altyapı konularında yapılacak olan projelerle ilçenin yaşam kalitesinin artırttırmayı hedeflediğini ekledi.