Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finali izleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirli güreşçilerin başarısını kutladı. Başkan Akın, Balıkesir'e bir altın kemerin kazandırılması için çalışacaklarını belirtti.

Kırkpınar'da final heyecanı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalini izledi. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'e kupasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel takdim etti.

Balıkesir'in güreş tutkusu

Başkan Ahmet Akın, güreşlere Balıkesir'den katılan sporcuları takip ettiğini ve desteklediğini belirterek, "Güreşlere, Balıkesir’imizden katılan kardeşlerimi; takip ettim, geldim, izledim, yanlarında oldum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha yeni başlıyoruz. İnşallah, artık Balıkesir’e bir altın kemer lazım. Onun için çalışacağız, biz çok çalışacağız," dedi.

Ata sporunun temsilcileri

Başkan Akın, Balıkesir'in 20 ilçesindeki pehlivanların ata sporunun temsilcileri olduğunu ve her birinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. "20 ilçenin pehlivanları da bizim ata sporumuzun temsilcisi, hepimizin kardeşi, evlatlarımızdır," diyerek Balıkesir'in güreş sporundaki önemine dikkat çekti.