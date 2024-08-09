Erdek ve Sındırgı'da gerçekleştirilen izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli, çeşitli kazı ekipmanlarıyla birlikte yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda ekipman ele geçirildi.

İki ilçede eşzamanlı operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü etkin mücadele kapsamında Erdek ve Sındırgı ilçelerinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan detaylı istihbari çalışmalar ve teknik takiplerin ardından, 8 Ağustos 2024 tarihinde her iki ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonun detayları

Operasyonlar sırasında, izinsiz kazı faaliyetlerinde bulunan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, olay yerlerinde yaptıkları aramalarda çeşitli kazı ve inşaat ekipmanlarına el koydu. Ele geçirilen malzemeler arasında, 1 jeneratör, 1 benzinli kırıcı, 1 hilti, 3 kazma, 3 kürek, 2 balyoz, 1 balta, 1 manivela, 1 keser, 1 el testeresi, 1 çekiç, 1 havalandırma düzeneği, 1 aydınlatma lambası, 50 metre sarmalı kablo, 20 metre halat, 1 litre benzin, 3 kaya delme aparatı, 3 çift eldiven, 2 kırıcı ucu, 1 çift çizme ve 1 kova yer aldı.

Bu kapsamda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.