Balıkesir’in Balları Londra'dan Altınla Döndü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesi Kabakdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde ürettiği ballarla Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nde büyük başarıya imza attı. Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile üç altın ödül kazanan belediye, uluslararası arenada bir kez daha adını duyurdu.

Londra Uluslararası Bal Ödülleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak üretilen ballar, Londra'da düzenlenen Uluslararası Bal Ödülleri'nde büyük bir başarı elde etti. Geçen yıl Püren Çiçek Balı ve Ihlamur Balı ile "Altın Bal Ödülü", Hayıt Balı ile de "Gümüş Bal Ödülü" kazanan belediye, bu yıl ise Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile üç altın ödülün sahibi oldu.

Ödül töreninde Balıkesir rüzgarı

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı temsilen, Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer katıldı. Hezer, ödülleri Londra Bal Ödülleri Resmi Organizatörü George Kouvelis'ten aldı. Mehmet Hezer, “Bu başarı, arıcılarımızın ve ekibimizin özverili çalışmasının bir sonucudur. Balıkesir’in doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Balıkesir’in doğal zenginlikleri dünyaya tanıtılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ödül kazanan balları, Karesi ilçesi Kabakdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde yetiştirilen arıların ürünleri. Bu başarı, bölgenin doğal zenginliklerinin ve kaliteli üretim süreçlerinin uluslararası alanda da takdir edildiğini gösteriyor.