Balıkesir’in sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir figür olan Müşerref Yırcalı, 102 yaşında vefat etti. Hayırseverliği ve topluma katkıları ile tanınan Yırcalı, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi.

Müşerref Yırcalı'nın cenazesi, 23 Temmuz Salı günü öğle namazının ardından Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla başlayacak. Ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir.

Balıkesir'in tarihinde önemli bir yeri vardı

Balıkesir'de 1922 yılında dünyaya gelen Müşerref Yırcalı, şehrin ilk un sanayicisi olan ve İsviçre Buhler makinelerini Türkiye'ye getiren Muharrem Hasbi Koray'ın kızıdır. Hayırseverliğiyle tanınan Yırcalı, 1968 yılında kendi adını taşıyan bir çocuk yuvası yaptırmış ve yuvada kalan kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını karşılamıştır.