Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yangını söndürmek için hızla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi

Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ekipler, yangının daha fazla yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Soğutma çalışmaları, yangının tekrar alevlenmesini önlemek amacıyla titizlikle yürütülüyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme yapılacağını belirtti.