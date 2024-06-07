Eylül ayına kadar devam edecek olan yüzme kursu, çocukların denizde yüzme korkularını yenmelerini ve suya alışmalarını amaçlıyor. Yüzme eğitmeni Ersin Kılıç, kursun amacını şu sözlerle ifade etti: “Buradaki amacımız çocukların denizde korkularını yenmek, suya alışmalarını sağlamaktır. Bunun için belli başlı teknikleri öğretiyoruz. Ayrıca çocuklara kendine güven aşılamak istiyoruz.”

Öğrenciler kursa dair görüşlerini paylaştı

Kursa katılan öğrenciler, yüzme kursundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Karsu Koçbey, "Yüzmemi geliştirmek için bu kursa katıldım. Öğretmenlerimiz çok iyi ve bizlere yüzmeyi kolayca öğretiyorlar. Bundan çok memnunum," dedi. Bir diğer öğrenci Ali Vapur ise, "İyi bir yüzücü olmak için buraya geldim ve çok mutluyum," şeklinde konuştu.

Yüzme tutkusu artıyor

Gün Örs, daha önce başka bir otelde yüzme kursuna katıldığını belirterek, "İki yıldır BUBYO otelde yüzme kursuna gidiyordum. Kışın yüzemedim çünkü kapalı havuzları yoktu. Yaz başladığında bu kursu duydum ve katıldım," dedi. Defne Ballıoğlu ise, "Basketbol öğretmenim yüzme öğretiyor. Bu sayede yüzmeye de merak sardım ve kursa katılmak istedim," dedi.

Spor kompleksi işletmecisinden açıklama

Spor kompleksi işletmecisi Volkan Duran, kursun amacını şöyle özetledi: "Dolphin yüzme okulları ve Gain spor kompleksinin işbirliği ile Burhaniye’de yüzme derslerine başladık. Amacımız, havuzda temel teknikleri öğretip, denizde yüzemeyen çocuklarımızı daha iyi adaptasyon ve temel tekniklere hazırlamaktır."