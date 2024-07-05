Balıkesirli pehlivan Ertuğrul Dağdeviren, uzun yıllardır Kırkpınar'ın altın kemeri hasretini sonlandırmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Dağdeviren, 35 yıldır Balıkesir'e altın kemerin gelmediğini vurgulayarak, bu yıl birinci olarak kemerin Balıkesir'e getirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Disiplinli bir çalışma süreci

Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar için yıl boyunca disiplinli bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Baş boyundaki pehlivanların tecrübeleriyle er meydanına çıktığını ifade eden Dağdeviren, "Bu yıl daha çok kondisyon odaklı çalışmalar yaparak güzel bir süreç geçirdik. Balıkesir'e 35 seneden beri altın kemer gelmiyor. Halkın beklentisi var üzerimizde. En son 1989'da Saffet Kayalı ustamız kemerini Balıkesir'e getirmişti. Biz de bu yıl Kırkpınar'da birinci olarak altın kemeri Balıkesir'e taşımak istiyoruz" diye konuştu.

15 kez birincilik

Başpehlivanlık kariyerinin 6. yılında olduğunu belirten Dağdeviren, Türkiye genelinde düzenlenen diğer yağlı güreş organizasyonlarında yaklaşık 15 kez birincilik elde ederek çeşitli kupa ve kemerler kazandığını ifade etti. "Buradaki altın kemer ve birincilik, asırlardır süregelen tarihi mirası yaşatıyor. Bizim spor dışında örf, adet, anane... Kültür mirasçılarıyız. Balıkesir için 35 senelik bir boşluk oluşmuş gibi görünüyor ama umarım bu yıl kemeri kuşanma şansını yakalarız" diyen Dağdeviren, ustalarının izinden giderek altın kemerin sahibi olmayı arzuladığını belirtti.

Geçmiş ustalarını yaşatacak

Efsane Balıkesirli pehlivanlar Kurtdereli Mehmet, Sındırgılı Şerif, Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, Bandırmalı Sabri Acar, Bandırmalı Kara Ali Acar, Bandırmalı Hasan Acar, Magirus İbrahim Gümüş ve Saffet Kayalı'nın izinde olduğunu vurgulayan Dağdeviren, geçmişteki ustalarının mirasını yaşatmayı ve bu yıl altın kemerle onların arasına adını yazdırmayı hedeflediğini söyledi