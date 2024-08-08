TFF 3. Lig'de yeni sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde iddialı bir giriş yapmak isteyen Balıkesirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak, 30 yaşındaki deneyimli stoper Şahin Şafakoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son sezonda 2.Lig ekiplerinden Düzcespor forması giyen Şafakoğlu, kariyerinde Sarayköy 1926, Elazığ Belediyespor, Amed Sportif, Keçiörengücü, Samsunspor, Sarıyer, Tarsus İY, Diyarbekirspor ve Batman Petrolspor formalarını da terletti.

Balıkesirspor, transferde oldukça aktif bir dönem geçiriyor. Şahin Şafakoğlu ile yapılan anlaşma, kulübün savunma hattını güçlendirme amacı taşıyor. Şafakoğlu'nun deneyimi ve yetenekleri, takımın yeni sezondaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.