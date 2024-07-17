Balıkesirspor, TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlarken, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, geçen sezon da kırmızı-beyazlı formayı giymişti ve yeni sezonda da takıma katkı vermeye devam edecek. Hüseyin Altıntaş, 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Transferde yeni isim

Balıkesirspor, dış transferde ise Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet Gülay, yönetimin katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeni transferlerin katılımıyla Balıkesirspor, TFF 3. Lig'de iddialı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.