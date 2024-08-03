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Balıkesirspor, teknik direktörün raporu doğrultusunda Muhammet Haşim Çoban ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp ve oyuncu arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedildi. Geçen sezon devre arasında transfer edildiği Isparta 32 Spor'dan sonra Balıkesirspor formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor , Teknik Direktör Levent Eriş'in raporu doğrultusunda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Muhammet Haşim Çoban ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Çoban, geçen sezon devre arasında Isparta 32 Spor'dan transfer edilmişti.

Fethiyespor'dan transfer hamlesi | Üç yeni imza

Fethiyespor'dan transfer hamlesi | Üç yeni imza

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