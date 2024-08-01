Balıkesirspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek ve ligde iddialı bir konuma gelmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Balıkesirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, Boluspor'un geçen yıl Edirnespor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli sağ bek oyuncusu Tayfun Kırca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tayfun Kırca, geçen sezon Edirnespor formasıyla toplamda 2.601 dakika saha kaldı. 29 maçlık performansında takımına 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.