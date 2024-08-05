TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde çalışan takım, günde iki antrenmanla lige hazırlanıyor. Moralli ve neşeli geçen antrenmanlar, futbolcuların fiziksel dayanıklılığını artırmak için çeşitli egzersizlerle zenginleştiriliyor.

Takım arası bağlar güçlendi

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, takım ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve çeviklik çalışmaları yaptı. Antrenman, Maksimal Aerobik Hız (MAS) koşusu ile sona erdi. Günün en özel anı ise masör İsmail Ergün'ün 29. doğum gününün takım arkadaşlarıyla kutlanması oldu.

Takım laktak testi oldu

Balıkesirspor'un hazırlık sürecinde önemli bir aşama olan laktak testi, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Nahit Özdayı, Doç. Dr. İbrahim Erdemir ve Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Eren Demirezen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm futbolcuların testi başarıyla tamamlaması, teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Kırmızı beyazlılar, 2024-2025 sezonuna iç sahada oynayacakları Fatsa Belediyespor maçıyla başlayacak. Teknik Direktör Levent Eriş, "Lig'e evimizde başlayacağımız için çok memnunum" açıklamasını yaptı.