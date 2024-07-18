Balıkesirspor, TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Teknik direktör Levent Eriş'in önderliğinde başlayan transfer harekatı hızla sürerken, kulüp geçtiğimiz sezon Nazilli Belediyespor'da forma giyen Ali Karakaya ve Osmaniyespor'dan Emir Dede'yi renklerine kattı.

Ali Karakaya ve Emir Dede Balıkesirspor’da

Geçtiğimiz sezon Nazilli Belediyespor’da sergilediği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ali Karakaya, Balıkesirspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, yeni takımında defans hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Balıkesirspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Dede, 1 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine kulübünde devam etme kararı aldı. Emir, Balıkesirspor'a geri dönmenin mutluluğunu yaşarken, taraftarların da büyük desteğini aldı.

Balıkesirspor’un hedefleri

Balıkesirspor, yeni sezonda başarılı bir performans sergilemek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktör Levent Eriş, yeni transferlerle takımın hedeflerine ulaşacağına inandığını belirtti. Takımın hazırlıkları hızla sürerken, taraftarlar da yeni sezonu heyecanla bekliyor.

Balıkesirspor taraftarını bekliyor

Balıkesirspor yönetimi, taraftarlarını yeni sezonda da takımlarını desteklemeye davet ediyor. Yeni transferler ve teknik ekiple birlikte takımın başarılı bir sezon geçireceğine olan inanç yüksek. Taraftarların desteğiyle Balıkesirspor, TFF 3'üncü Lig'de önemli başarılara imza atmayı hedefliyor.